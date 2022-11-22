Хингис выступит на турнире в ЮАР, привлекающем внимание к проблеме гендерного насилия

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис выступит на выставочном турнире Africa Cares Tennis Challenge в Южной Африке, цель которого — привлечь внимание к проблеме гендерного насилия.
«Очень рада приехать в Южную Африку, чтобы принять участие в 2022 году на Africa Cares Tennis Challenge. Турнир пройдёт 3 и 4 декабря на стадионе «Уондерерс» (Йоханнесбург, ЮАР. — Прим. «Чемпионата»), его цель — вдохновить на позитивные изменения с помощью спорта. Не могу дождаться, когда увижу вас всех там!» — написала Хингис в соцсетях.
За карьеру Мартина Хингис завоевала 43 титула в одиночном разряде. Также на её счету 13 титулов «Большого шлема» в парном разряде и семь — в смешанном парном. Швейцарская теннисистка окончательно ушла из спорта в 2017 году после того, как в третий раз объявила об окончании карьеры.
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