Рууд: мои поражения в финалах будут мотивировать меня в будущем

Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд уверен, что поражения в финалах, которые ему пришлось терпеть в 2022 году, сделают его сильнее в будущем.

Напомним, в этом году Рууд проиграл в финале Открытого чемпионата Франции Рафаэлю Надалю и в финале Итогового турнира ATP Новаку Джоковичу.

«В этом году у меня был большой опыт проигрыша в этих финалах. Это просто будет мотивировать меня на победу, если я когда-нибудь снова попаду в них.



Если вы посмотрите на соперников, с которыми я играл, они были очень сильны. Вы должны признать, что Рафа на «Ролан Гаррос» и Новак здесь (в Турине. — Прим. «Чемпионата»), наверное, одни из самых сложных испытаний, которые у меня были. Я не чувствую себя плохо от того, что не смог победить их.



Это даёт мне мотивацию и голод, и, может быть, в следующий раз, как я уже сказал, если попаду ещё в один такой финал, я надеюсь, что смогу извлечь уроки из того, что я сделал в этом году и не смог сделать, и посмотреть, что получится», — рассказал Рууд в интервью Sportskeeda.