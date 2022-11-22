Доминик Тим попробовал себя в роли бариста

Победитель US Open — 2020, австрийский теннисист Доминик Тим в своих соцсетях опубликовал видео, на котором попробовал себя в роли бариста.

На видеоролике Тим на мастер-классе по приготовлению кофе занимается приготовлением капучино, наливая молоко в стакан с кофе, пытаясь изобразить рисунок.

Тим принял решение завершить сезон-2022 раньше, чем планировал. Соответствующее заявление он сделал после матча второго круга турнира ATP-500 в Вене (Австрия). Там Тим уступил экс первой ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву. Встреча закончилась со счётом 3:6, 3:6. Австрийский теннисист планировал выступить в квалификации «Мастерса» в Париже, а также на челленджере в Братиславе (Словакия), но отказался от участия в обоих соревнованиях.