Доминик Тим попробовал себя в роли бариста
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Победитель US Open — 2020, австрийский теннисист Доминик Тим в своих соцсетях опубликовал видео, на котором попробовал себя в роли бариста.
На видеоролике Тим на мастер-классе по приготовлению кофе занимается приготовлением капучино, наливая молоко в стакан с кофе, пытаясь изобразить рисунок.
Тим принял решение завершить сезон-2022 раньше, чем планировал. Соответствующее заявление он сделал после матча второго круга турнира ATP-500 в Вене (Австрия). Там Тим уступил экс первой ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву. Встреча закончилась со счётом 3:6, 3:6. Австрийский теннисист планировал выступить в квалификации «Мастерса» в Париже, а также на челленджере в Братиславе (Словакия), но отказался от участия в обоих соревнованиях.
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