«Поехали!» Циципас похвастался новой видеокамерой
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Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новую фотографию в соцсетях, на которой похвастался новой среднеформатной видеокамерой модели Hasselblad 907X.
«Поехали!», — написал Циципас.
Фото: личный архив Стефаноса Циципаса
24-летний Стефанос Циципас является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл трофеи на турнире в Монте-Карло и Мальорке. На Итоговом турнире ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.
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