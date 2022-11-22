«Поехали!» Циципас похвастался новой видеокамерой

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новую фотографию в соцсетях, на которой похвастался новой среднеформатной видеокамерой модели Hasselblad 907X.

«Поехали!», — написал Циципас.

Фото: личный архив Стефаноса Циципаса

24-летний Стефанос Циципас является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США. Циципас выиграл трофеи на турнире в Монте-Карло и Мальорке. На Итоговом турнире ATP грек не сумел выйти в плей-офф, проиграв на стадии группового этапа Андрею Рублёву и Новаку Джоковичу.