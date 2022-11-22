«Нас это не волнует». Капитан сборной Италии — о потере Синнера и Берреттини

Капитан сборной Италии по теннису Филиппо Воландри в преддверии четвертьфинала Кубка Дэвиса со сборной США ответил на вопрос, как команда собирается компенсировать отсутствие в составе двух самых рейтинговых теннисистов — Янника Синнера и Маттео Берреттини.
«За последние несколько дней нам пришлось внести некоторые изменения. Но, слава богу, у меня есть несколько отличных игроков, так что мне даже не нужно их заменять, потому что у меня есть варианты как в одиночном, так и в парном разряде. Мы все знаем, что это проблема, что мы потеряли двух лучших игроков по рейтингу, но нас это не волнует. Мы едины как коллектив и как команда. Исходите из этого. Чего-то не хватает, но это часть игры. Такое случается, когда ты играешь в конце сезона», — сказал Воландри в интервью Ubitennis.
Финальный турнир Кубка Дэвиса пройдёт в Малаге (Испания) и стартует 22 ноября.
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