Надаль и Рууд прибыли в Южную Америку
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль и третий номер рейтинга ATP, норвежец Каспер Рууд прибыли в Аргентину, где проведут выставочные матчи.
В Сети появилась фотография Надаля, только что вышедшего из самолёта в аргентинском аэропорту и приветствующего принимающую сторону.
Надаль и Рууд ранее завершили сезон-2022 выступлением на Итоговом чемпионате ATP, который прошёл в Турине (Италия). Надаль не сумел выйти из группы, его единственная победа была именно в матче с Руудом. Норвежец же дошёл до финала соревнований, где со счётом 5:7, 3:6 проиграл сербу Новаку Джоковичу.
Напомним, Надаль обыграл Рууда в финале Открытого чемпионата Франции в этом году.
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