Надаль и Рууд прибыли в Южную Америку

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль и третий номер рейтинга ATP, норвежец Каспер Рууд прибыли в Аргентину, где проведут выставочные матчи.

В Сети появилась фотография Надаля, только что вышедшего из самолёта в аргентинском аэропорту и приветствующего принимающую сторону.

Надаль и Рууд ранее завершили сезон-2022 выступлением на Итоговом чемпионате ATP, который прошёл в Турине (Италия). Надаль не сумел выйти из группы, его единственная победа была именно в матче с Руудом. Норвежец же дошёл до финала соревнований, где со счётом 5:7, 3:6 проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Напомним, Надаль обыграл Рууда в финале Открытого чемпионата Франции в этом году.