«Безумный вечер». Шарапова вместе с женихом сходила на последний концерт Элтона Джона

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова и её жених, британский бизнесмен Алекс Гилкс посетили последний концерт легендарного исполнителя Элтона Джона, который прошёл в Лос-Анджелесе.

«Безумный родительский вечер. Элтон был великолепен (!!!), но у меня был Dodger Dog, и это тоже было здорово», — написала Шарапова в социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Напомним, 1 июля Шарапова и Гилкс впервые стали родителями. У них родился сын, которого назвали Теодором.

За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.