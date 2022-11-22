Видео: Новак Джокович в компании патриарха сербской церкви поёт патриотические песни

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович после победы на Итоговом чемпионате ATP – 2022 приехал в родительский дом, где со всей своей семьёй отпраздновал крещение Аранджеловдана (южнославянский праздник). К семье Джоковича присоединился патриарх сербской православной церкви Порфирий.

В сети появилось видео с семейного сбора Джоковичей. На нём Новак вместе с патриархом поёт: «Одна страна, одна команда, гордимся всем сердцем. Я из Сербии и никогда не уеду».

В титульном матче Итогового серб со счётом 7:5, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда. За пять побед на турнире без поражений Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн и максимально возможные на этом соревновании 1500 рейтинговых очков.