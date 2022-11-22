«Был сексуальным хищником». Главу федерации тенниса Польши обвиняют в насилии над детьми

Народный депутат Катержина Котула, в детстве профессионально занимавшаяся теннисом, обвинила нынешнего президента Федерации тенниса Польши Мирослава Скшипчинского в сексуальных домогательствах. На тот момент Катержине было 13 лет.

«Вокруг него была аура необыкновенного тренера, человека, который может вывести тебя на новый уровень. Он приехал в наше маленькое Грыфино со своей тогдашней женой Ренатой, которая во второй половине 1980 годов была лучшей теннисисткой Польши. В нашем клубе сказали, что иметь такого тренера — большая честь. В 1992 году он организовал турнир WTA, что произвело на всех большое впечатление.

Но во время тренировок он позволял себе отвратительные вещи. Он комментировал наше половое созревание: «У вас же есть сиськи!» или «У тебя хорошая задница». Он спрашивал мальчиков, не хотят ли они потрогать нас, и любил повторять: «Когда женщина говорит нет, она имеет в виду да». Спустя время эти сексистские высказывания стали нормой. Нам было по 13 или 14 лет.

В какой-то момент он начал искать возможности для физического контакта: трогал нас, тёрся. Часто после индивидуальных тренировок он звал нас к себе в «офис» — обычно это были раздевалки или места для хранения инвентаря. Он запирал двери и причинял нам боль. Он трогал меня в интимных местах. За три года пребывания в клубе он насиловал меня не менее дюжины раз. Когда он делал это, я как будто была парализована. Просто была не в силах пошевелиться.

Я была 14-летней девочкой с кудрявыми волосами, а он — сексуальным хищником. Почему я ничего не предпринимала? Сейчас я объясняю это детским стыдом.

Сейчас он является самым важным лицом в польском теннисе. Он даже говорил, что собирается стать министром спорта», — приводит слова Котулы Onet.