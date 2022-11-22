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Ига Свёнтек отреагировала на обвинения в адрес президента федерации тенниса Польши

Ига Свёнтек отреагировала на обвинения в адрес президента федерации тенниса Польши
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек отреагировала на обвинения в сексуальных домогательствах к детям в адрес президента Федерации тенниса Польши Мирослава Скшипчинского.

«Я чувствую, что как нынешняя первая ракетка мира не могу пропускать определённые темы. Я против насилия в спорте, в теннисе, в любой дисциплине и в повседневной жизни. Вот почему я воспринимаю новости о президенте Федерации тенниса Польши как серьёзное дело. Руководящие органы должны с этим разобраться. Надеюсь, они займутся этим. Это не моя роль – выполнять работу руководящих органов или СМИ, поскольку вопрос очень серьёзный — он касается жизни и здоровья людей.

Я могу только призвать вас обращаться за помощью, когда в ваших сообществах происходит что-то подобное, звонить на специальные горячие линии», — написала Свёнтек в своих социальных сетях.

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