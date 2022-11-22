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Хуберт Хуркач призвал расследовать дело о домогательствах главы федерации тенниса Польши

Хуберт Хуркач призвал расследовать дело о домогательствах главы федерации тенниса Польши
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10-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах над детьми в адрес президента Федерации тенниса Польши Мирослава Скшипчинского.

Отметим, что чиновник отрицает все обвинения и ранее заявлял, что подаст судебные иски в адрес СМИ, которые публикуют разоблачающие материалы о нём.

«Я поддерживаю всех женщин и всех тех, кто пострадал от жестокого обращения. Ни один тренер или опекун не должен использовать свою власть и положение в отношении кого бы то ни было. Любая агрессия – как в спорте, так и за его пределами – должна осуждаться и наказываться. Надеюсь, соответствующие органы отреагируют на материалы СМИ о главе теннисной ассоциации Польши Мирославе Скшипчинском», — написал Хуркач в своих социальных сетях.

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