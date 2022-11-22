Хуберт Хуркач призвал расследовать дело о домогательствах главы федерации тенниса Польши

10-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах над детьми в адрес президента Федерации тенниса Польши Мирослава Скшипчинского.
Отметим, что чиновник отрицает все обвинения и ранее заявлял, что подаст судебные иски в адрес СМИ, которые публикуют разоблачающие материалы о нём.
«Я поддерживаю всех женщин и всех тех, кто пострадал от жестокого обращения. Ни один тренер или опекун не должен использовать свою власть и положение в отношении кого бы то ни было. Любая агрессия – как в спорте, так и за его пределами – должна осуждаться и наказываться. Надеюсь, соответствующие органы отреагируют на материалы СМИ о главе теннисной ассоциации Польши Мирославе Скшипчинском», — написал Хуркач в своих социальных сетях.
- 22 ноября 2022
-
23:05
-
23:00
-
22:40
-
21:51
-
21:35
-
21:20
-
20:35
-
19:57
-
18:51
-
17:07
-
16:45
-
16:32
-
15:32
-
15:16
-
14:43
-
14:10
-
13:58
-
13:40
-
13:02
-
12:15
-
11:59
-
11:43
-
11:40
-
11:00
-
10:36
-
10:18
-
10:17
-
10:02
-
10:01
-
09:51
-
09:33
-
09:23
-
09:01
-
08:44
-
08:31