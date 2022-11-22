Карлос Алькарас считает, что ему будет сложно в следующем сезоне

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился ожиданиями от грядущего сезона 2023. 2022 год Алькарас завершил на первой строчке рейтинга в возрасте 19 лет, что является историческим достижением. Он самый молодой игрок в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга.
«Сезон будет сложным, потому что я начну его фаворитом и на меня будет оказываться очень сильное давление. Но я стараюсь выбирать позитивное и следить, чтобы всё это не начало бить мне по голове. В конце концов, обыгрывать своих кумиров – невероятное достижение.
Я стараюсь относиться ко всему нормально и не забывать, что каким бы ни было будущее, надо наслаждаться теннисом и играть на своём уровне», — приводит слова Алькараса Eurosport.uk.
- 22 ноября 2022
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