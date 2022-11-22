«Она была слишком важна для тенниса». Петрова — о допинг-скандалах Серены Уильямс

Бывшая третья ракетка мира, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Надежда Петрова высказалась о допинг-скандалах вокруг 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс.

«Она была слишком важна для тенниса. И я думаю, что, возможно, в мужском теннисе та же самая история с некоторыми игроками. Когда я выходила играть против неё, то не думала об этом. Видела ли я, как употребляют допинг в открытую? Нет. Были игроки, которых отстраняли. Поэтому кто-то где-то пытается схитрить. Это, конечно, меньшинство. Но держаться на таком уровне так долго лишь за счёт таланта, работоспособности — сложно. Не только 20, но и десять лет быть №1 — это очень тяжёлый физический труд. Но это все неподтверждеёная информация.

Предупреждали ли нас о приходе допинг-офицеров? Никогда заранее не предупреждали. Они могли прийти, постучаться в номер отеля, домой приехать, на любом турнире или даже тренировке появиться. Ты никогда не знал. Минимум десять раз в год я сдавала пробы. ВАДА составляет календарь для всех игроков сотни. Каждый день ты должен отчитываться: где и по какому адресу находишься — вдруг приехали, а тебя нет! Три раза не выходишь на связь и дисквалификация», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Надеждой Петровой можно прочитать завтра в 10:00.