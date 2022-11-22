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Карлос Алькарас считает, что его бессмысленно сравнивать с Рафаэлем Надалем

Карлос Алькарас считает, что его бессмысленно сравнивать с Рафаэлем Надалем
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Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас в очередной раз призвал не сравнивать его с соотечественником – 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.

«Нет смысла сравнивать нас. Неважно, что сейчас я первая ракетка мира — вся карьеры Рафы имеет гораздо большее значение. Я надеюсь достичь хотя бы половины того, чего достиг он. Также нужно понимать, что каждому любителю тенниса приятно видеть его на корте», — приводит слова Алькараса Eurosport.uk.

Ранее Алькарас побил исторический рекорд, до этого принадлежавший 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу. Алькарас начал сезон на 32-м месте в рейтинге ATP, а закончил его на вершине, поднявшись, соответственно, на 31 место. Это лучший показатель в истории для первой ракетки мира по итогам года.

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