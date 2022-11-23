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Сборная Австралии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса — 2022

Сборная Австралии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса — 2022
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Сборная Австралии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2022. Для команды это третий выход в полуфинал за последние шесть выступлений.

В четвертьфинальном матче австралийцы со счётом 2:0 обыграли команду Нидерландов.

В первом поединке 84-я ракетка мира Джордан Томпсон одержал волевую победу над Таллоном Грикспором со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Кубок Дэвиса 2022. 1/4 финала
22 ноября 2022, вторник. 18:20 МСК
Джордан Томпсон
84
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 3
         
Таллон Грикспор
96
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Во втором сражении 24-й номер рейтинга Алекс де Минор одолел Ботика ван де Зандсхулпа (35-я ракетка мира) со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Матч в парном разряде команды приняли решение не играть.

Кубок Дэвиса 2022. 1/4 финала
22 ноября 2022, вторник. 21:40 МСК
Алекс де Минор
24
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 4
         
Ботик ван де Зандсхулп
35
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Путёвку в финал австралийцы разыграют с победителем матча Хорватия — Испания.

Напомним, действующие чемпионы Кубка Дэвиса — сборная России отстранены от участия в текущем розыгрыше решением Международной федерации тенниса (ITF) из-за ситуации на Украине.

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