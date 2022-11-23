Сборная Австралии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2022. Для команды это третий выход в полуфинал за последние шесть выступлений.
В четвертьфинальном матче австралийцы со счётом 2:0 обыграли команду Нидерландов.
В первом поединке 84-я ракетка мира Джордан Томпсон одержал волевую победу над Таллоном Грикспором со счётом 4:6, 7:5, 6:3.
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Во втором сражении 24-й номер рейтинга Алекс де Минор одолел Ботика ван де Зандсхулпа (35-я ракетка мира) со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Матч в парном разряде команды приняли решение не играть.
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Путёвку в финал австралийцы разыграют с победителем матча Хорватия — Испания.
Напомним, действующие чемпионы Кубка Дэвиса — сборная России отстранены от участия в текущем розыгрыше решением Международной федерации тенниса (ITF) из-за ситуации на Украине.
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