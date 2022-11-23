Джон Иснер весной в четвёртый раз станет отцом

Полуфиналист Уимблдона-2018, бывшая девятая ракетка мира американец Джон Иснер готовится стать отцом в четвёртый раз. Об этом сообщила жена теннисиста Мэдисон.
«Чувствую себя особенно благодарной. Малыш Иснер родится этой весной! Спасибо, Иисус, что доверил нам этот дар!» — написала Мэдисон в своих социальных сетях.
Фото: из личного архива Мэдисон Иснер
У Джона и Мэдисон на данный момент трое детей – дочка Хантер Грэйс и сыновья Джон Хоббс и Джеймс.
Отметим, что после рождения третьего ребёнка 37-летний Иснер пошутил: «Мы с женой отлично умеем делать детей».
В сезоне 2022 Иснеру не удалось завоевать ни одного титула. Его наивысшим достижением стал финал турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США), где он проиграл соотечественнику Райлли Опелке. Джон пропустил US Open из-за травмы запястья.
- 23 ноября 2022
-
00:46
-
00:28
- 22 ноября 2022
-
23:05
-
23:00
-
22:40
-
21:51
-
21:35
-
21:20
-
20:35
-
19:57
-
18:51
-
17:07
-
16:45
-
16:32
-
15:32
-
15:16
-
14:43
-
14:10
-
13:58
-
13:40
-
13:02
-
12:15
-
11:59
-
11:43
-
11:40
-
11:00
-
10:36
-
10:18
-
10:17
-
10:02
-
10:01
-
09:51
-
09:33
-
09:23
-
09:01