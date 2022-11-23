Джон Иснер весной в четвёртый раз станет отцом

Полуфиналист Уимблдона-2018, бывшая девятая ракетка мира американец Джон Иснер готовится стать отцом в четвёртый раз. Об этом сообщила жена теннисиста Мэдисон.

«Чувствую себя особенно благодарной. Малыш Иснер родится этой весной! Спасибо, Иисус, что доверил нам этот дар!» — написала Мэдисон в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Мэдисон Иснер

У Джона и Мэдисон на данный момент трое детей – дочка Хантер Грэйс и сыновья Джон Хоббс и Джеймс.

Отметим, что после рождения третьего ребёнка 37-летний Иснер пошутил: «Мы с женой отлично умеем делать детей».

В сезоне 2022 Иснеру не удалось завоевать ни одного титула. Его наивысшим достижением стал финал турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США), где он проиграл соотечественнику Райлли Опелке. Джон пропустил US Open из-за травмы запястья.