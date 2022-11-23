Болгария и Казахстан стали двумя последними участниками United Cup

Стали известны все 18 команд-участниц нового смешанного командного турнира United Cup. Соревнования пройдут с 29 декабря по 8 января в австралийском Брисбене, Перте и Сиднее.



Официальный сайт турнира сообщил, что двумя последними странами-участницами турнира стали Болгария и Казахстан. Болгары сыграют в группе A вместе с Греций и Бельгией (Перт), а команда Казахстана попала в квартет B, где сразится со сборными Польши и Швейцарии (Брисбен).



Таким образом, полностью состав групп выглядит следующим образом:



Группа A: Греция (Стефанос Циципас, Мария Саккари), Бельгия (Давид Гоффен, Элисе Мертенс), Болгария (Григор Димитров, Виктория Томова);

Группа B: Польша (Хуберт Хуркач, Ига Свёнтек), Швейцария (Стэн Вавринка, Белинда Бенчич), Казахстан (Александр Бублик, Юлия Путинцева);

Группа C: США (Тейлор Фритц, Джессика Пегула), Германия (Александр Зверев, Лаура Зигемунд), Чехия (Иржи Лехечка, Петра Квитова);

Группа D: Испания (Рафаэль Надаль, Паула Бадоса), Австралия (Ник Кирьос, Айла Томлянович), Великобритания (Кэмерон Норри, Хэрриет Дарт);

Группа E: Италия (Маттео Берреттини, Мартина Тревизан), Бразилия (Тьяго Монтейро, Беатрис Хаддад-Майя), Норвегия (Каспер Рууд, Ульрике Эйкери);

Группа F: Франция (Артур Риндеркнеш, Каролин Гарсия), Хорватия (Борна Чорич, Петра Мартич), Аргентина (Диего Шварцман, Надя Подорошка).

В скобках указаны лидеры своих команд.