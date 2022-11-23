Стал известен топ-30 рейтинга ATP, если бы Уимблдон не лишили очков

Известный портал Tennis.com опубликовал потенциальный рейтинг первой тридцатки в ATP-туре по итогам сезона-2022 при условии начисления очков за Уимблдон.



Так, например, 21-кратный чемпион ТБШ, чемпион Итогового турнира и победитель Уимблдона 2022 года серб Новак Джокович завершил бы сезон на 2-й позиции, а финалист травяного мэйджора этого сезона австралиец Ник Кирьос поднялся бы сразу на 11-й позиций, закончив 2022 год на 11-й строчке в мужской мировой табели о рангах.



Вероятный рейтинг топ-30 ATP при условии начисления очков за Уимблдон:



1. Карлос Алькарас

2. Новак Джокович [+3]

3. Рафаэль Надаль [-1]

4. Каспер Рууд [-1]

5. Стефанос Циципас [-1]

6. Феликс Оже-Альяссим

7. Даниил Медведев

8. Андрей Рублев

9. Тейлор Фритц

10. Кэмерон Норри [+4]

11. Ник Кирьос [+11]

12. Хуберт Гуркач [-2]

13. Хольгер Руне [-2]

14. Янник Синнер [+1]

15. Александр Зверев [-3]

16. Пабло Карреньо-Буста [-3]

17. Маттео Берреттини [-1]

18. Фрэнсис Тиафо [+1]

19. Денис Шаповалов [-1]

20. Марин Чилич [-3]

21. Карен Хачанов [-1]

22. Роберто Баутиста-Агут [-1]

23. Алекс де Минор [+1]

24. Лоренцо Музетти [-1]

25. Диего Шварцман

26. Борна Чорич

27. Даниэль Эванс

28. Миомир Кецманович [+1]

29. Григор Димитров [-1]

30. Франсиско Серундоло



Напомним, 20 апреля стало известно о том, что теннисистов из России и Беларуси не допустят на Уимблдон. В ответ на это решение ATP и WTA лишили травяной «Шлем» рейтинговых очков.



Текущий рейтинг по итогам 41 недели в ATP-туре доступен на «Чемпионате».