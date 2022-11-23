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Стал известен топ-30 рейтинга ATP, если бы Уимблдон не лишили очков

Стал известен топ-30 рейтинга ATP, если бы Уимблдон не лишили очков
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Известный портал Tennis.com опубликовал потенциальный рейтинг первой тридцатки в ATP-туре по итогам сезона-2022 при условии начисления очков за Уимблдон.

Так, например, 21-кратный чемпион ТБШ, чемпион Итогового турнира и победитель Уимблдона 2022 года серб Новак Джокович завершил бы сезон на 2-й позиции, а финалист травяного мэйджора этого сезона австралиец Ник Кирьос поднялся бы сразу на 11-й позиций, закончив 2022 год на 11-й строчке в мужской мировой табели о рангах.

Вероятный рейтинг топ-30 ATP при условии начисления очков за Уимблдон:

1. Карлос Алькарас
2. Новак Джокович [+3]
3. Рафаэль Надаль [-1]
4. Каспер Рууд [-1]
5. Стефанос Циципас [-1]
6. Феликс Оже-Альяссим
7. Даниил Медведев
8. Андрей Рублев
9. Тейлор Фритц
10. Кэмерон Норри [+4]
11. Ник Кирьос [+11]
12. Хуберт Гуркач [-2]
13. Хольгер Руне [-2]
14. Янник Синнер [+1]
15. Александр Зверев [-3]
16. Пабло Карреньо-Буста [-3]
17. Маттео Берреттини [-1]
18. Фрэнсис Тиафо [+1]
19. Денис Шаповалов [-1]
20. Марин Чилич [-3]
21. Карен Хачанов [-1]
22. Роберто Баутиста-Агут [-1]
23. Алекс де Минор [+1]
24. Лоренцо Музетти [-1]
25. Диего Шварцман
26. Борна Чорич
27. Даниэль Эванс
28. Миомир Кецманович [+1]
29. Григор Димитров [-1]
30. Франсиско Серундоло

Напомним, 20 апреля стало известно о том, что теннисистов из России и Беларуси не допустят на Уимблдон. В ответ на это решение ATP и WTA лишили травяной «Шлем» рейтинговых очков.

Текущий рейтинг по итогам 41 недели в ATP-туре доступен на «Чемпионате».

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