«Может, фитнес-тренер решил схитрить». Петрова — о допинг-скандале Симоны Халеп

Бывшая третья ракетка мира, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Надежда Петрова высказалась о допинг-скандале вокруг двукратной чемпионки ТБШ Симоны Халеп.



«Не углублялась во все детали. Но странно, что уже на завершении карьеры такое произошло. Может быть, и действительно случайно, а может, она неправильное решение приняла, произошла смена в её команде: фитнес-тренер решил схитрить. Может, она даже не предполагала, что ей такое дали. Потому что обычно полностью полагаешься на команду, не проверяешь несколько раз, что они тебе дают. Конечно, я не верю, что это было сделано умышленно. Симона — девочка с головой, правильно мыслящая, но она должна понимать, что ей уже не вернуться в ту точку, где она была. Она может довольствоваться хорошими турнирами, но такой уход будет пятном на её карьере. Тогда, наверное, и объявит о завершении», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Надеждой Петровой можно прочитать завтра в 10:00.