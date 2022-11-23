«Может, фитнес-тренер решил схитрить». Петрова — о допинг-скандале Симоны Халеп

Бывшая третья ракетка мира, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Надежда Петрова высказалась о допинг-скандале вокруг двукратной чемпионки ТБШ Симоны Халеп.
«Не углублялась во все детали. Но странно, что уже на завершении карьеры такое произошло. Может быть, и действительно случайно, а может, она неправильное решение приняла, произошла смена в её команде: фитнес-тренер решил схитрить. Может, она даже не предполагала, что ей такое дали. Потому что обычно полностью полагаешься на команду, не проверяешь несколько раз, что они тебе дают. Конечно, я не верю, что это было сделано умышленно. Симона — девочка с головой, правильно мыслящая, но она должна понимать, что ей уже не вернуться в ту точку, где она была. Она может довольствоваться хорошими турнирами, но такой уход будет пятном на её карьере. Тогда, наверное, и объявит о завершении», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Надеждой Петровой можно прочитать завтра в 10:00.
- 23 ноября 2022
-
09:17
-
09:13
-
08:53
-
08:15
-
08:07
-
07:43
-
07:26
-
06:51
-
06:30
-
05:14
-
00:46
-
00:28
- 22 ноября 2022
-
23:05
-
23:00
-
22:40
-
21:51
-
21:35
-
21:20
-
20:35
-
19:57
-
18:51
-
17:07
-
16:45
-
16:32
-
15:32
-
15:16
-
14:43
-
14:10
-
13:58
-
13:40
-
13:02
-
12:15
-
11:59
-
11:43
-
11:40