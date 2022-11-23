Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс выложила снимок с фотосессии в роскошном серебристом платье

Серена Уильямс выложила снимок с фотосессии в роскошном серебристом платье
Комментарии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новую запись в своих социальных сетях. 41-летняя спортсменка выложила снимок с фотосессии, которую она провела в роскошном серебристом платье.

«Всегда готовы. Новые платья уже доступны», — подписала она фото.

Фото: из соцсетей серены уильямс

Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

«Особенное удовольствие: я выиграла у Серены». Великая победа Шараповой в финале WTA «Особенное удовольствие: я выиграла у Серены». Великая победа Шараповой в финале WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022