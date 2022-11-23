Шестикратная чемпионка ТБШ: на грунте Джокович никогда не будет так силён, как Надаль

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте австралийка Ренне Стаббс высказала мнение, что 21-кратный победитель мэйджоров, бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович на грунте никогда не приблизится к 22-кратному чемпиону ТБШ Рафаэлю Надалю. Напомним, Надаль 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос», Джокович — дважды.

«Я не говорила, что он (Джокович. — Прим. «Чемпионата») лучше всех на грунте. Я говорила, что в целом он побеждает на всех покрытиях больше остальных. Я знаю, что на грунте он никогда не будет так силён, как Рафа», — написала Стаббс на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, на хардовом Итоговом турнире ATP Джокович завоевал титул, а Надаль не вышел из группы.