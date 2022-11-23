«Федерер и Уильямс — правильные игроки». Петрова — о завершении карьеры легенд

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о завершении карьеры 41-летних Роджера Федерера и Серены Уильямс, которые в одиночном разряде завоевали 20 и 23 ТБШ соответственно.
«Их уход, наверное, не только для меня имеет большую значимость, но и для всех любителей тенниса — на протяжении десятилетий они были на вершине, радовали игрой, на них равнялись маленькие дети, новые поколения. Они, можно сказать, правильные игроки. И я про их отношение не только к игре, к соперникам. Они сделали много хороших дел вне корта: благотворительностью занимались, поддерживали свои федерации, помогали детям, но, конечно, будет не хватать и их красочной игры.
В мужском теннисе дела идут получше, чем в женском: интересная смена поколений, появляются яркие личности. А вот в женском не могу сказать, что кто-то есть на смену. Поэтому на турнирах мы видим разных победителей. Ну, кроме, наверное, последнего сезона — Ига Свёнтек выиграла много турниров, несколько «Больших шлемов». Но не знаю, надолго ли она, продержится ли», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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