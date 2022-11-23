«Это даже не страх, а какой-то комплекс». Петрова — о поражениях Шараповой от Уильямс

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова объяснила, почему у Марии Шараповой два десятка поражений от Серены Уильямс всего при двух победах.

«Это даже не страх, а какой-то комплекс. Для них это был очень принципиальный матч. И Серена, думаю, уже со временем чувствовала, что у Маши какой-то психологический барьер, когда она играет с ней. И Уильямс серьезно настраивалась на эти матчи. Она даже не хотела давать возможности Маше хоть раз её обыграть. Ей надо было держать корону на своей голове, даже если она не была первой. Если вспомнить, она при победе над Шараповой всегда выходила своим пальчиком помахать, всем напоминала, что она — № 1.

Как тур реагировал? Когда они выходили друг против друга, был дополнительный интерес: многие смотрели эти матчи в раздевалке, на экране. Этот накал страстей интересовал, он чувствовался. Но в теннисе все заняты больше собой, своим графиком», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.