Каспер Рууд показал фото с Рафаэлем Надалем

Третья ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию, на которой он стоит рядом с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», вторым номером рейтинга ATP испанцем Рафаэлем Надалем. Снимок сделан в Аргентине, где в ближайшее время Рууд и Надаль проведут выставочный матч.

Фото: из личного архива каспера рууда

Напомним, на минувшей неделе Каспер Рууд и Рафаэль Надаль выступили на Итоговом чемпионате ATP, который проходил в Турине (Италия). 24-летний Рууд добрался до финала, где потерпел поражение от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Что касается 36-летнего Надаля, то он выиграл лишь один матч из трёх и не вышел из группы.