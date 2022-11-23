Каспер Рууд показал фото с Рафаэлем Надалем
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Третья ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографию, на которой он стоит рядом с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», вторым номером рейтинга ATP испанцем Рафаэлем Надалем. Снимок сделан в Аргентине, где в ближайшее время Рууд и Надаль проведут выставочный матч.
Фото: из личного архива каспера рууда
Напомним, на минувшей неделе Каспер Рууд и Рафаэль Надаль выступили на Итоговом чемпионате ATP, который проходил в Турине (Италия). 24-летний Рууд добрался до финала, где потерпел поражение от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Что касается 36-летнего Надаля, то он выиграл лишь один матч из трёх и не вышел из группы.
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