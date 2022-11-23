Рафаэль Надаль отреагировал на сенсационное поражение Аргентины от С. Аравии на ЧМ-2022

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал сенсационное поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии со счётом 1:2 в первом туре группового турнира чемпионата мира по футболу. Несмотря на поражение Аргентины, Надаль по-прежнему считает её одним из фаворитов турнира.

«Я по-прежнему считаю, что Аргентина — претендент на победу в турнире. Есть команды, у которых небольшой перевес над остальными. Аргентина, Испания, Франция, Португалия, Германия… Но у всех команд есть варианты.

Предсказать что-то невозможно. Но я как испанец верю в наших», — приводит слова Рафаэля Надаля Sportskeeda.

Чемпионат мира 2022 года по футболу завершится 18 декабря.