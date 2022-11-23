Эверт оценила пост Свёнтек о проблеме насилия

Обладательница 18 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая американская теннисистка Крис Эверт прокомментировала пост первой ракетки мира Иги Свёнтек, в котором она отреагировала на обвинения в сексуальных домогательствах к детям в адрес президента Федерации тенниса Польши Мирослава Скшипчинского.
Напомним, в своей записи Свёнтек призвала ответственные органы разобраться в произошедшем, а жертв насилия не молчать, а обращаться на специальные горячие линии.
«Просто прочтите это… молодец Ига Свёнтек за то, что использует свою платформу, чтобы говорить о жестоком обращении с женщинами не только в теннисе, но и во всех областях… Это должно прекратиться...» — написала Эверт.
По ходу прошедшего сезона 21-летняя Свёнтек завоевала восемь титулов в одиночном разряде, в том числе выиграла «Ролан Гаррос» и US Open. Помимо этого, полька стала первой теннисисткой с 2013 года, которая сыграла минимум в 10 финалах за сезон. Также Ига стала пятой теннисисткой, выигравшей не меньше восьми трофеев за сезон в одиночном разряде в XXI веке.
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