Рафаэль Надаль рассказал, как на него повлияло отцовство

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, что изменилось в его жизни с рождением сына. 8 октября жена Надаля родила сына, которого назвали в честь папы.

«Больше устаю, меньше сплю. В жизни появилась ещё одна забота. Но всё естественно, не больше и не меньше, чем у любого другого папы. Я счастлив. Пытаюсь получить как можно больше из моментов, которые я провожу с сыном», — приводит слова Надаля Eurosport.es.

Напомним, в минувшие выходные 36-летний Рафаэль Надаль выступил на Итоговом чемпионате ATP, который проходил в Турине (Италия). Испанский теннисист не смог выйти из группы, одержав лишь одну победу в трёх матчах. Турнир выиграл 21-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович.