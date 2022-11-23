Рафаэль Надаль рассказал, как на него повлияло отцовство
Поделиться
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, что изменилось в его жизни с рождением сына. 8 октября жена Надаля родила сына, которого назвали в честь папы.
«Больше устаю, меньше сплю. В жизни появилась ещё одна забота. Но всё естественно, не больше и не меньше, чем у любого другого папы. Я счастлив. Пытаюсь получить как можно больше из моментов, которые я провожу с сыном», — приводит слова Надаля Eurosport.es.
Напомним, в минувшие выходные 36-летний Рафаэль Надаль выступил на Итоговом чемпионате ATP, который проходил в Турине (Италия). Испанский теннисист не смог выйти из группы, одержав лишь одну победу в трёх матчах. Турнир выиграл 21-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович.
Комментарии
- 23 ноября 2022
-
12:25
-
12:02
-
11:55
-
11:30
-
11:27
-
11:14
-
11:05
-
10:40
-
10:29
-
10:16
-
10:15
-
10:02
-
10:01
-
09:58
-
09:50
-
09:17
-
09:13
-
08:53
-
08:15
-
08:07
-
07:43
-
07:26
-
06:51
-
06:30
-
05:14
-
00:46
-
00:28
- 22 ноября 2022
-
23:05
-
23:00
-
22:40
-
21:51
-
21:35
-
21:20
-
20:35
-
19:57
Партнерский контент