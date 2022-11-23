Каспер Рууд предложил «отменить» поражение Надаля от Джоковича в финале AO. Рафа оценил

Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд ответил на вопрос, какую единственную вещь он хотел бы изменить в теннисе, если бы у него была такая возможность. Рууд вспомнил финал Australian Open 2012 года, в котором Рафаэль Надаль в пяти сетах проиграл Новаку Джоковичу.

«Я бы изменил один результат в истории тенниса. И это не финал «Ролан Гаррос» этого года, где я не был близок к победе. Это финал Australian Open 2012 года, где Рафа проиграл Новаку», — приводит слова Каспера Sportskeeda.

«Может, мы позвоним Новаку. Я не уверен, что он согласится. Но, может, он пришлёт трофей или что-то такое», — ответил Надаль.

Напомним, Надаль — 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», Джокович — 21-кратный.