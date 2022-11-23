Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд предложил «отменить» поражение Надаля от Джоковича в финале AO. Рафа оценил

Каспер Рууд предложил «отменить» поражение Надаля от Джоковича в финале AO. Рафа оценил
Комментарии

Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд ответил на вопрос, какую единственную вещь он хотел бы изменить в теннисе, если бы у него была такая возможность. Рууд вспомнил финал Australian Open 2012 года, в котором Рафаэль Надаль в пяти сетах проиграл Новаку Джоковичу.

«Я бы изменил один результат в истории тенниса. И это не финал «Ролан Гаррос» этого года, где я не был близок к победе. Это финал Australian Open 2012 года, где Рафа проиграл Новаку», — приводит слова Каспера Sportskeeda.

«Может, мы позвоним Новаку. Я не уверен, что он согласится. Но, может, он пришлёт трофей или что-то такое», — ответил Надаль.

Напомним, Надаль — 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», Джокович — 21-кратный.

Джокович обошёл лучшую теннисистку всего на $ 59 тыс. призовых! Кто в топ-10 по заработкам Джокович обошёл лучшую теннисистку всего на $ 59 тыс. призовых! Кто в топ-10 по заработкам
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022