«Я ещё не закончила!» Легендарная Билли Джин Кинг написала пост в свой 79-й день рождения
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12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Билли Джин Кинг опубликовала новый пост на своей странице в социальной сети «Твиттер». Сегодня, 23 ноября, Кинг исполнилось 79 лет.
«Сегодня мне 79 лет. По мере приближения нового года прошу, присоединяйтесь ко мне, оставаясь приверженными равенству во всех его формах и создавая позитивные проблемы там, где это необходимо. Ещё много чего надо сделать, и я ещё не закончила!» — написала она.
Также Билли Джин Кинг выиграла 16 ТБШ в парном разряде и 11 — в миксте. Американка семь раз выигрывала Кубок Федерации в составе сборной США. Теперь этот турнир носит её имя: Кубок Билли Джин Кинг.
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