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«Перезарядился — и назад к работе». Хачанов выложил фотографию из красивого места

«Перезарядился — и назад к работе». Хачанов выложил фотографию из красивого места
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20-я ракетка мира, серебряный призёр Олимпиады-2020 российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях фотографию из отпуска.

«Перезарядился — и назад к работе», — написал Хачанов, добавив эмодзи в виде ракетки с мячом.

Фото: личный архив Карена Хачанова

Хачанов завершил сезон-2022 на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Он дошёл до третьего круга, где проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 1:6.

Главным достижением Карена Хачанова в 2022 году стал выход в полуфинал Открытого чемпионата США – 2022, где он со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6 проиграл представителю Норвегии Касперу Рууду. Это высшее достижение российского теннисиста на турнирах «Большого шлема».

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