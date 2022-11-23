«Следующая остановка — семейный отпуск!» Руне отправился на отдых с семьёй

Победитель турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), датский теннисист Хольгер Руне опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что направляется на отдых в компании семьи.

«Следующая остановка — семейный отпуск!» — написал датчанин, выложив GIF-файл из всемирно известного американского мультипликационного сериала «Симпсоны», на которой вся семья едет в машине.

Фото: соцсети Хольгера Руне

Хольгер Руне приехал на Итоговый турнир ATP в качестве запасного. Ранее в финале «Мастерса» в Париже датчанин одолел 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича. По пути к титулу Руне удалось обыграть пятерых теннисистов из десятки мирового рейтинга.



19-летний Руне закончил год в качестве 11-й ракетки мира. Он является победителем трёх турниров ATP в одиночном разряде.