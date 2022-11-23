«Об этом необходимо говорить вслух!» В ВАДА отреагировали на пост Свёнтек о насилии

Переизбранный на новый срок президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька отреагировал на пост соотечественницы Иги Свёнтек о проблеме насилия.

Напомним, в своей записи Свёнтек высказалась об обвинениях в сексуальных домогательствах к детям в адрес президента Федерации тенниса Польши Мирослава Скшипчинского и призвала ответственные органы разобраться в произошедшем, а жертв насилия не молчать, а обращаться на специальные горячие линии.

«Спорт учит жизненным установкам и формирует психику молодого человека. В нём не должно быть места людям, совершающим постыдные поступки. Об этом необходимо говорить вслух! Дело президента Федерации тенниса Польши должно быть расследовано соответствующими органами», — написал Банька, сославшись на пост Свёнтек.