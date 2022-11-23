«Об этом необходимо говорить вслух!» В ВАДА отреагировали на пост Свёнтек о насилии

Переизбранный на новый срок президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька отреагировал на пост соотечественницы Иги Свёнтек о проблеме насилия.
Напомним, в своей записи Свёнтек высказалась об обвинениях в сексуальных домогательствах к детям в адрес президента Федерации тенниса Польши Мирослава Скшипчинского и призвала ответственные органы разобраться в произошедшем, а жертв насилия не молчать, а обращаться на специальные горячие линии.
«Спорт учит жизненным установкам и формирует психику молодого человека. В нём не должно быть места людям, совершающим постыдные поступки. Об этом необходимо говорить вслух! Дело президента Федерации тенниса Польши должно быть расследовано соответствующими органами», — написал Банька, сославшись на пост Свёнтек.
- 23 ноября 2022
-
14:10
-
13:46
-
13:30
-
13:17
-
12:25
-
12:25
-
12:02
-
11:55
-
11:30
-
11:27
-
11:14
-
11:05
-
10:40
-
10:29
-
10:16
-
10:15
-
10:02
-
10:01
-
09:58
-
09:50
-
09:17
-
09:13
-
08:53
-
08:15
-
08:07
-
07:43
-
07:26
-
06:51
-
06:30
-
05:14
-
00:46
-
00:28
- 22 ноября 2022
-
23:05
-
23:00
-
22:40