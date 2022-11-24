«Мне больше нравится другой стиль». Надаль высказался о новой манере игры в теннис

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, что ему не близок новый стиль игры в теннис.

«Раньше все очки зарабатывались после ожидания правильного мяча для атаки, не всеми мячами атаковали. Сегодня нет переходных мячей. Каждый удар по мячу наносится с целью выиграть сет. Эмоционально мне больше нравится другой стиль игры, который позволяет вам и реализовывать тактику.

Я хотел бы увидеть теннис, который предлагает больше возможностей, более разнообразные стили игр. Сегодня из-за того, как делают корты, мячи, большинство людей играют в очень похожий стиль, потому что скорость, с которой вы играете, и условия дают вам очень мало места для реализации другой тактики. На глиняном корте есть немного больше времени, это даёт вам возможность подумать», — приводит слова Надаля Marca.