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«Мне больше нравится другой стиль». Надаль высказался о новой манере игры в теннис

«Мне больше нравится другой стиль». Надаль высказался о новой манере игры в теннис
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, что ему не близок новый стиль игры в теннис.

«Раньше все очки зарабатывались после ожидания правильного мяча для атаки, не всеми мячами атаковали. Сегодня нет переходных мячей. Каждый удар по мячу наносится с целью выиграть сет. Эмоционально мне больше нравится другой стиль игры, который позволяет вам и реализовывать тактику.

Я хотел бы увидеть теннис, который предлагает больше возможностей, более разнообразные стили игр. Сегодня из-за того, как делают корты, мячи, большинство людей играют в очень похожий стиль, потому что скорость, с которой вы играете, и условия дают вам очень мало места для реализации другой тактики. На глиняном корте есть немного больше времени, это даёт вам возможность подумать», — приводит слова Надаля Marca.

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