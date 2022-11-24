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«Хороший день в офисе». Паула Бадоса опубликовала шикарное фото с корта

«Хороший день в офисе». Паула Бадоса опубликовала шикарное фото с корта
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13-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях новые фото. На фотографии спортсменка лежит на корте в Дубае (ОАЭ).

«Хороший день в офисе», — подписала фотографию Бадоса.

Фото: из личного архива Бадосы

Высшее достижение 25-летней Бадосы на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2022 году Бадоса ни разу не выходила в четвертьфинал на ТБШ. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в четвёртом круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвёртом, на US Open — во втором. Теннисистка встречается с кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

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