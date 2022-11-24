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20-летний Лоренцо Музетти рассказал, кто был его кумиром в детстве

20-летний Лоренцо Музетти рассказал, кто был его кумиром в детстве
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23-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти назвал имена своих кумиров детства.

«Я играю в одноручный бэкхенд, но у Давида Налбандяна был самый яркий бэкхенд, по моему мнению. На мой взгляд, его бэкхенд – один из лучших в туре. У меня была возможность встретиться с ним. Он тренер Миомира Кецмановича. Мы друзья и часто тренируемся вместе. Роджер Федерер был моим кумиром детства. Но, когда разговор заходит о бэкхенде, я думаю о Налбандяне», — цитирует Музетти Sportskeeda.

Напомним, 41-летний Роджер Федерер закончил карьеру после Кубка Лэйвера, который состоялся в Лондоне в сентябре. Швейцарец завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос». Аргентинский теннисист армяно-итальянского происхождения Давид Налбандян выиграл 11 трофеев ATP и дошёл до финала Уимблдона в 2002 году.

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