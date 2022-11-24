Лоренцо Сонего обыграл Фрэнсиса Тиафо и вывел Италию вперёд в 1/4 финала Кубка Дэвиса

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего (45-й в рейтинге ATP) обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в первом четвертьфинальном матче между сборными Италии и США в Кубке Дэвиса – 2022.

Лоренцо Сонего одержал уверенную победу со счётом 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность матча составила ровно 2 часа. На счету Тиафо пять эйсов, ноль двойных ошибок, ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх возможных. Сонего 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку, реализовал один брейк-пойнт из двух.

Во втором одиночном поединке сегодня, 24 ноября, итальянец Лоренцо Музетти встретится с американцем Тейлором Фритцем. В паре запланировано противостояние Симоне Болелли и Фабио Фоньини с итальянской стороны и Томми Пола и Джека Сока – с американской.

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