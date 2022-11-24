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Давид Феррер сравнил работу с Александром Зверевым с должностью директора Кубка Дэвиса

Давид Феррер сравнил работу с Александром Зверевым с должностью директора Кубка Дэвиса
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Экс третья ракетка мира Давид Феррер рассказал о работе с немецким теннисистом Александром Зверевым, сравнив эту работу с должностью директора Кубка Дэвиса.

«Со Зверевым я был в год пандемии и отлично провёл время, но знал, что это будет только год. В случае с Годо (испанский турнир. — Прим. «Чемпионата») всё по-другому, потому что вы покидаете свою зону комфорта и узнаёте что-то новое о том, как работает турнир, как важно иметь отличную команду, которая заставляет всё работать. Когда вы игрок, вы ничего не знаете о работе, которая делается в течение целого года для организации турниров или того же Кубка Дэвиса. Это сложно», — приводит слова Феррера El Mundo.

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