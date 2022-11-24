Тейлор Фритц сравнял счёт между США и Италией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Американский теннисист Тейлор Фритц (девятая ракетка мира) обыграл Лоренцо Музетти (23-я ракетка мира) во втором четвертьфинальном матче между сборными Италии и США в Кубке Дэвиса – 2022.
Тейлор Фритц одержал победу со счётом 7:6 (10:8), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. На счету Музетти шесть эйсов, три двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнтов из трёх. Фритц 12 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести возможных.
В первом матче четвертьфинала Лоренцо Сонего обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. Исход решится в парном матче Симоне Болелли/Фабио Фоньини (Италия) – Томми Пол/Джек Сок (США). Действующим победителем турнира является сборная России, которую отстранили от участия в этом розыгрыше соревнования.
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