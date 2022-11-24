16-кратный победитель ТБШ: рейтинги искажены. Джокович — истинная первая ракетка мира

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж поделился мыслями об обладателе титула Итогового турнира Новаке Джоковиче. Ранее сербу разрешили выступить на Открытом чемпионате Австралии.

«Я думаю, лучший сценарий для турнира, что Новак выступит на Australian Open, потому что мы хотим, чтобы лучшие игроки играли на Открытом чемпионате Австралии. Джокович важен с точки зрения увеличения призовых денег, того, что он делает с репутацией тенниса во всём мире.

Мы хотим, чтобы самые лучшие были допущены в Австралию и им позволили играть. А учитывая тот факт, что Новак выигрывал его девять раз, теперь он является главным фаворитом после того. На мой взгляд, рейтинги в этом году очень искажены. Джокович — истинная первая ракетка мира, и его возвращение очень важно», — сказал Вудбридж.