Энди Маррей рассказал, где планирует сыграть первый турнир в новом сезоне
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей поделился мыслями о начале нового сезона.
«Я уже говорил, что обязательно сыграю на Открытом чемпионате Австралии, мне нравится там выступать. Но до этого буду в Аделаиде, с нетерпением жду первой игры. Зрители в Австралии любят теннис и всегда поддерживают. Я усердно работал в межсезонье, и Аделаида станет отличной подготовкой к Открытому чемпионату Австралии. Жду возможности увидеть, что принесёт мне этот турнир и 2023 год», — приводит слова британского теннисиста Tennis up to date.
Высшее достижение Маррея на Australian Open — выход в финал. Он пять раз добирался до решающего матча, но ни разу не победил.
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