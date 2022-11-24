Энди Маррей рассказал, где планирует сыграть первый турнир в новом сезоне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей поделился мыслями о начале нового сезона.

«Я уже говорил, что обязательно сыграю на Открытом чемпионате Австралии, мне нравится там выступать. Но до этого буду в Аделаиде, с нетерпением жду первой игры. Зрители в Австралии любят теннис и всегда поддерживают. Я усердно работал в межсезонье, и Аделаида станет отличной подготовкой к Открытому чемпионату Австралии. Жду возможности увидеть, что принесёт мне этот турнир и 2023 год», — приводит слова британского теннисиста Tennis up to date.

Высшее достижение Маррея на Australian Open — выход в финал. Он пять раз добирался до решающего матча, но ни разу не победил.