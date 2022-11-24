Глава ассоциации тенниса Польши подал в отставку после обвинений о растлении малолетних

Глава Польской ассоциации тенниса Мирослав Скшипчиньский принял решение уйти в отставку после обвинений в изнаcилованиях и растлении малолетних.
«В ходе заседания правления Польской ассоциации тенниса, которое состоялось 24 ноября 2022 года, Мирослав Скшипчиньский подал заявление о немедленном уходе с должности председателя ассоциации тенниса. Отставка была принята единогласно», — говорится в заявлении правления ассоциацией.
Ранее в польских СМИ сообщалось об анонимных обвинениях в адрес Скшипчиньского. Народный депутат Катержина Котула, занимавшаяся теннисом, рассказала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны тренера в течение периода совместного пребывания в теннисном клубе. Тогда ей было 13–14 лет. Также член партии Lewica обвинила Скшипчиньского в сексуальных домогательствах в отношении других воспитанников.
До этого дело Скшипчиньского призвали расследовать первая ракетка мира Ига Свёнтек, а также её соотечественник, 10-й номер рейтинга ATP Хуберт Хуркач.
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