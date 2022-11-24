Рафаэль Надаль опубликовал новый пост, эмоционально высказавшись о матчах в Аргентине

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль выложил новый пост в социальных сетях. Испанец поделился эмоциями от участия в выставочных матчах в Аргентине.
«Всем привет! Сыграли наш матч в Аргентине, здесь, как всегда, зрелищно. Так рад вернуться в страну, где я чувствую себя как дома. Благодарю всех за поздравления. До следующего раза, Аргентина», — написал теннисист в социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РАФАЭЛЯ НАДАЛЯ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РАФАЭЛЯ НАДАЛЯ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РАФАЭЛЯ НАДАЛЯ
Ранее Надаль обыграл третью ракетку планеты норвежца Каспера Рууда в первом из серии выставочных матчей по Латинской Америке. Встреча прошла сегодня, 24 ноября, в столице Аргентины – Буэнос-Айресе. Матч состоялся на арене Pargue Roca. Испанец оказался сильнее со счётом 7:6 (10:8), 6:2.
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