Чилич — о победе над Испанией: с Надалем и Алькарасом всё было бы иначе

Хорватский теннисист Марин Чилич высказался о победе своей команды над испанскими теннисистами в четвертьфинале Кубка Дэвиса и поделился мыслями об отсутствии Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса на турнире.

«Испания была бы совсем другой, всё было бы иначе, потому что все знают, что Рафа был лидером своей команды на протяжении многих лет. С ним всё было бы иначе. Всегда наслаждался его игрой и атмосферой, царившей вокруг Надаля.

Так же и с Карлосом Алькарасом. Фантастический сезон для него. Мне жаль, что он получил травму в Париже и не смог сыграть и на «Мастерсе», и в Турине, и на Кубке Дэвиса. Так что обоим очень тяжело. Сборную Испании многое ждёт в ближайшие годы», — приводит слова Чилича пресс-служба Кубка Дэвиса.