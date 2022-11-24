Чилич — о победе над Испанией: с Надалем и Алькарасом всё было бы иначе
Поделиться
Хорватский теннисист Марин Чилич высказался о победе своей команды над испанскими теннисистами в четвертьфинале Кубка Дэвиса и поделился мыслями об отсутствии Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса на турнире.
«Испания была бы совсем другой, всё было бы иначе, потому что все знают, что Рафа был лидером своей команды на протяжении многих лет. С ним всё было бы иначе. Всегда наслаждался его игрой и атмосферой, царившей вокруг Надаля.
Так же и с Карлосом Алькарасом. Фантастический сезон для него. Мне жаль, что он получил травму в Париже и не смог сыграть и на «Мастерсе», и в Турине, и на Кубке Дэвиса. Так что обоим очень тяжело. Сборную Испании многое ждёт в ближайшие годы», — приводит слова Чилича пресс-служба Кубка Дэвиса.
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
21:52
-
21:35
-
20:32
-
20:16
-
19:42
-
19:19
-
18:22
-
18:12
-
17:54
-
17:31
-
17:15
-
16:33
-
16:24
-
16:02
-
15:32
-
15:06
-
14:45
-
14:27
-
14:06
-
11:48
-
11:29
-
10:10
-
09:54
-
09:30
-
05:53
-
00:04
- 23 ноября 2022
-
20:45
-
16:56
-
15:23
-
14:10
-
13:46
-
13:30
-
13:17
-
12:25
-
12:25
Партнерский контент