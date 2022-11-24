Виландер: меня не волнует, что через 4 года Рафе 40 лет. Он будет играть минимум 3 сезона

Шведский теннисист и 10-кратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер предположил, сколько ещё времени сможет играть испанский теннисист Рафаэль Надаль.
«Я думаю, что после того, как теннисист выиграл свой последний турнир «Большого шлема», у него точно останется около трёх или четырёх лет в туре, особенно если сохранить свой рейтинг в восьмёрке лучших. Меня не волнует тот факт, что Рафе через четыре года исполнится 40 лет. Я не думаю, что это имеет значение.
Кажется, что сохранить рейтинг Надалю будет очень сложно. Выиграть ещё один турнир «Большого шлема» проще, намного проще, чем попасть в тройку лучших в мире. Но Надаль выбирает турниры, на которых необходимо играть, чтобы показывать наивысшие результаты», — приводит слова Виландера Eurosport.
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