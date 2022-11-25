«Я бы дал ему пинка из команды». Чемпион «Ролан Гаррос» — 1976 раскритиковал Тиафо
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Победитель «Ролан Гаррос» – 1976 итальянский бывший теннисист Адриано Панатта резко раскритиковал американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо за то, что тот во время слушания гимна перед матчем Кубка Дэвиса с представителем Италии Лоренцо Сонего не снял с головы наушники.
«Это неприлично. Если бы я был его капитаном, я бы дал ему пинка из команды», — приводит слова Панатты La Repubblica.
Напомним, Тиафо уступил Сонего 3:6, 6:7.
В конечном итоге сборная США проиграла итальянцам 1:2 и вылетела с Кубка Дэвиса. В полуфинале соревнований итальянцы встретятся со сборной Канады, оказавшейся сильнее команды Германии (2:1). В другом полуфинале сыграют сборные Австралии и Хорватии.
Турнир проходит в испанской Малаге.
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