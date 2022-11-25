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Азаренко рассказала, за что благодарна в День благодарения

Азаренко рассказала, за что благодарна в День благодарения
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала пост в соцсетях, в котором поздравила всех с Днём благодарения.

«Поздравляю всех, кто отмечает сегодня! Я благодарна за то, что этот день и каждый другой день я провожу на теннисном корте, играя в теннис», — написала Азаренко, добавив эмодзи в виде теннисного мяча.

33-летняя Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка Открытого чемпионата США. В данный момент белорусская теннисистка занимает 28-ю строчку в рейтинге WTA.

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