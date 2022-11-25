Шестая ракетка мира Оже-Альяссим: надеюсь, моё имя запомнят в теннисе

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о своём выступлении в этом сезоне после победы своей команды в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Шестой номер мирового рейтинга одолел представителя Германии Оскара Отте со счётом 7:6 (7:1), 6:4 и сравнял счёт во встрече 1/4 финала. Затем Денис Шаповалов и Вашек Поспишил принесли Канаде победу в матче парного разряда.

«Надеюсь, в жизни мне удастся поделиться с людьми всем, чем я могу. И оставить хороший посыл, может быть, вдохновить кого-то. Я надеюсь, что мое имя запомнят в теннисе. Это было бы потрясающе. Теннис – это моя главная страсть. Я люблю свою работу и очень рад, что нашёл любимое дело. Это очень непросто», — приводит слова Феликса Оже-Альяссима пресс-служба Кубка Дэвиса.