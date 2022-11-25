Видеообзор победы Канады над Германией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
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Сборная Канады в решающем парном матче четвертьфинала Кубка Дэвиса оказалась сильнее команды Германии со счётом 2:1. В одиночном разряде Ян-Леннард Штруфф обыграл Шаповалова, а Феликс Оже-Альяссим восстановил равенство своей победой над Оскаром Отте. Успех Поспишила и Шаповалова оказался решающим. В полуфинале канадцы сыграют с итальянцами, которые в 1/4 финала со счётом также в определяющей парной встрече прошли американцев.
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