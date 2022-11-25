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Видеообзор победы Италии над США в 1/4 финала Кубка Дэвиса

Видеообзор победы Италии над США в 1/4 финала Кубка Дэвиса
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Сборная Италия пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса, переиграв в четвертьфинальном матче команду США. Итальянские теннисисты Симоне Болелли и Фабио Фоньини оказались сильнее американцев Джека Сока и Томми Пола. Встреча проходила на хардовом покрытии. Парная встреча потребовалась для выявления победителя противостояния, так как ранее Тейлор Фритц в двух партиях переиграл Лоренцо Музетти, а Лоренцо Сонего также в двух сетах расправился с Фрэнсисом Тиафо.

Болелли и Фоньини одержали победу со счётом 6:4, 6:4. Итальянцы выполнили три подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из семи. На счету их соперников шесть эйсов, пять ошибок на подаче и один нереализованный брейк-пойнт.

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Сборная Италии встретится в полуфинале с канадскими теннисистами. В другом матче 1/2 финала сойдутся Хорватия и Австралия.

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