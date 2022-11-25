Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова выложила красочные фото с отпуска на фоне пальм

Вероника Кудерметова выложила красочные фото с отпуска на фоне пальм
Комментарии

Победительница Итогового чемпионата WTA в парном разряде, россиянка Вероника Кудерметова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимки с отпуска.

«Когда уже начались предсезонные тренировки, но всё равно выложила фото с отпуска», — написала россиянка в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕРОНИКИ КУДЕРМЕТОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕРОНИКИ КУДЕРМЕТОВОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕРОНИКИ КУДЕРМЕТОВОЙ

В финале Итогового турнира WTA, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, [11:9]. Напомним, в одиночном разряде на Итоговом чемпионате WTA победу одержала Каролин Гарсия из Франции. В финале она в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.

4
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Теннис •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022