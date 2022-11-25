Вероника Кудерметова выложила красочные фото с отпуска на фоне пальм

Победительница Итогового чемпионата WTA в парном разряде, россиянка Вероника Кудерметова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимки с отпуска.
«Когда уже начались предсезонные тренировки, но всё равно выложила фото с отпуска», — написала россиянка в социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕРОНИКИ КУДЕРМЕТОВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕРОНИКИ КУДЕРМЕТОВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕРОНИКИ КУДЕРМЕТОВОЙ
В финале Итогового турнира WTA, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США), Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6, [11:9]. Напомним, в одиночном разряде на Итоговом чемпионате WTA победу одержала Каролин Гарсия из Франции. В финале она в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.
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